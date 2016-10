Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Taufkirchen: Lkw-Fahrer übersieht Radfahrer - 78-jähriger Rentner tödlich verletzt



Am Montag, 31.10.2016, um 10.40 Uhr, wollte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug vom Lindenring in die Mehlbeerenstraße nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 78-jähriger Rentner im Kreuzungsbereich mit seinem Fahrrad entgegen.



Der Rentner benutzte für seine Fahrt den Gehweg in nördlicher Richtung. Während des Abbiegevorgangs übersah der Lkw-Fahrer den entgegenkommenden Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß.



Der Rentner blieb schwerverletzt auf der Fahrbahn liegen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Münchner Klinikum geflogen werden. Dort verstarb der 78-Jährige kurze Zeit später.



Der 51-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.



Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Der Lkw blieb unbeschädigt.



Der Bereich um die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme über drei Stunden gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.