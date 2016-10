Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Mehr Parkmöglichkeiten an den Münchner Friedhöfen



An Allerheiligen werden rund um die Münchner Friedhöfe vorübergehend zusätzliche Parkplätze, Taxistandplätze und Behindertenparkplätze geschaffen. Die Parkplätze stehen schon ab Montag, 30. Oktober, zur Verfügung. Die gesonderten Parkmöglichkeiten werden bis einschließlich Mittwoch, 2. November, jeweils in der Zeit von 7 bis 19 Uhr ausgewiesen.



Wegen Verkaufsständen vor den Friedhofseingängen kann es zu Engstellen im Bereich von Geh- und Radwegen kommen. Das Kreisverwaltungsreferat bittet deshalb um gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Radfahrern und Friedhofsbesuchern.



Die Parkmöglichkeiten, sowie zusätzlich eingerichtete Behindertenstellplätze und Taxistandplätze für die großen Städtischen Friedhöfe im Einzelnen:



Ostfriedhof:

zusätzliche Parkmöglichkeiten:

Parkplatz des V-Marktes an der Balanstraße: Die Zufahrt ist über das Tor an der St.-Martin-Straße am 1. November von 9 bis 16 Uhr möglich.

zusätzliche Behindertenstellplätze:

St.-Bonifatius-Straße Nordseite, gegenüber Zugspitzstraße (8 Parkplätze)

St.-Martins-Platz Westseite (2 Parkplätze)

St.-Martin-Straße Nordseite, westlich Zugang Krematorium (3 weitere Parkplätze zu den bereits vorhandenen Behindertenparkplätzen)



Friedhof Am Perlacher Forst:

Parkmöglichkeiten:

Friedhofparkplatz an der Schwanseestraße, südlich der Ständlerstraße

zusätzliche Behindertenstellplätze:

Stadelheimer Straße Südseite (Höhe Schwanseestraße) (4 Parkplätze)



Waldfriedhof:

Parkmöglichkeiten:

Zöllerstraße, zwischen Kriegerheimstraße und Waldgartenstraße

Würmtalstraße, östlich Kriegerheimstraße

Fürstenrieder Straße Ostseite, zwischen dem Fußgängerüberweg Höhe Haupteingang und der Waldfriedhofstraße

Forst-Kasten-Allee, zwischen südlichem Eingang und Graubündener Straße

zusätzliche Behindertenstellplätze:

Zöllerstraße Südseite, westlich Friedhofseingang Lorettoplatz (4 Parkplätze)

zusätzliche Taxistandplätze:

Fürstenrieder Straße Westseite, nördlich des Haupteingangs zum Waldfriedhof

Lorettoplatz Ostseite



Nordfriedhof:

zusätzliche Behindertenstellplätze:

Ungererstraße Ostseite (2 weitere Parkplätze zu den bereits vorhandenen Behindertenparkplätzen)



Westfriedhof:

zusätzliche Parkmöglichkeiten:

Wintrichring Südostseite, zwischen Nederlinger Straße und Dachauer Straße

Baldurstraße Südseite, längs der Heimgärten

Tiefgarage der P+R-Anlage in der Orpheusstraße

Hinweis:

Baustellenbedingt entfällt der Parkplatz vor dem Dantebad sowie

die Parkmöglichkeit in der Dachauer Straße Westseite, zwischen Wintrichring und Orpheusstraße.



zusätzliche Behindertenstellplätze:

Baldurstraße Nordseite (Ortsfahrbahn), zwischen westlich der Zufahrt zur Kranzabgabe und westlichem Friedhofseingang (5 Parkplätze)



Neuer Südfriedhof:

zusätzliche Behindertenstellplätze:

Auf den beiden Parkplätzen in der Hochäckerstraße werden an den vorhandenen Behindertenparkplätzen jeweils zwei weitere Parkplätze eingerichtet.



Hinweis:

Aufgrund von umfangreichen Baumaßnahmen nördlich der Hochäckerstraße ist der gesamte Geh- und Radwegverkehr auf der Hochäckerstraße auf die Südseite verlegt. Es bestehen keine Parkmöglichkeiten beidseitig im Bereich der Hochäckerstraße zwischen Görzer Straße und Unterhachinger Straße.



Hinweis zu Friedhof Aubing:

Vom 29. Oktober bis einschließlich 1. November steht als Alternative für die neu bebaute Fläche am Freihamer Weg, die nördlich der Bahngleise gelegene "Belandwiese" als zusätzlicher Parkplatz täglich bis 16 Uhr zur Verfügung.