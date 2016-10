Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Tragischer Unfall in Neuhausen: 30-Jährige von Tram überrollt und an der Unfallstelle verstorben



München, 27.102016. Am Mittwoch, 26.10.2016, um 18.25 Uhr, parkte eine 30-Jährige aus München ihren Pkw in der Dachauer Straße 63 in Fahrtrichtung stadteinwärts. Anschließend hatte sie die Absicht, die Fahrbahn der Dachauer Straße in östlicher Richtung zu überqueren.



Dabei staute sich auf den beiden Fahrstreifen der Dachauer Straße stadteinwärts der Verkehr. Die Frau ging zwischen den haltenden Fahrzeugen Richtung den Trambahngleisen. Anschließend betrat sie direkt vor einem Lkw (7,5 t) das Hochgleis, ohne auf den Schienenverkehr zu achten.



In diesem Moment fuhr eine 45-jährige Trambahnfahrerin mit einem Trambahnzug auf dem Hochgleis in der Mitte der Dachauer Straße stadteinwärts. Auf Grund des wartenden Lkw konnte sie die von rechts kommende Fußgängerin nicht mehr rechtzeitig erkennen und erfasste diese mit der rechten Front des Triebwagens.



Dabei prallte die 30-Jährige mit dem Kopf in die Scheibe des Triebwagens und wurde anschließend vom Trambahnzug überrollt. Die Fußgängerin verstarb noch an der Unfallstelle.



Die Trambahnfahrerin und der Lkw-Fahrer erlitten einen Schock und wurden vom KIT betreut. In der Trambahn wurden keine Fahrgäste verletzt.



Zur exakten Unfallrekonstruktion ordnete der Jour-Staatsanwalt ein unfallanalytisches Gutachten an und ein Sachverständiger wurde an die Unfallstelle hinzugezogen.



Während der Unfallaufnahme musste die Dachauer Straße in beiden Richtungen bis ca. 21.45 Uhr gesperrt werden, wobei es zu Verkehrsbehinderungen kam. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.