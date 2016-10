Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Hochschulorientierungstage in München: Echte Vorlesungen für Schülerinnen und Schüler



Die drei größten Münchener Hochschulen öffnen nächste Woche erneut ihre Hörsäle für einen Einblick ins Studium. An der Technischen Universität München (TUM) können Studieninteressierte in den bayerischen Herbstschulferien vom 2. bis 4. November 2016 gemeinsam mit den Studierenden Vorlesungen besuchen.



Im Rahmen des Programms "Vorlesungen erleben" stehen Studieninteressierten an der TUM reguläre Lehrveranstaltungen aus einer großen Zahl an Fachbereichen offen. Fast alle Fakultäten an den Standorten München, Garching und Weihenstephan bieten Zugang zu ausgewählten Vorlesungen. Ein erster Einblick in die Baugeschichte des Mittelalters (Fakultät für Architektur) ist ebenso möglich wie ein Besuch von Vorlesungen wie "Einführung in die Rechnerarchitektur" (Fakultät für Informatik), "Bioanorganische Chemie" (Fakultät für Chemie) und "Einführung in die Politische Theorie" (Hochschule für Politik). Ein vollständiges Vorlesungsverzeichnis und das Anmeldeformular sind auf der Website www.schueler.tum.de/vorlesungen zu finden.



Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm mit Aktionen wie Campusführungen, einer offenen Studienberatung oder einem Mathematik-Workshop zum Thema "RiskFactory - Mit Aktien Handeln wie ein Profi". In Studi-Talks berichten Studierende von ihren Studiengängen und Uni-Erfahrungen.



Ähnliche Angebote gibt es nächste Woche an der Ludwig-Maximilians-Universität ("Studienorientierungswoche") und der Hochschule München ("Schnupperstudium"). Zudem findet am Donnerstag, 3. November 2016, um 16 Uhr an der Ludwig-Maximilians-Universität (Raum B 201) die Informationsveranstaltung "Studieren in München" statt. Dort stellen die drei Hochschulen ihr Studienangebot vor und gehen auf ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede ein.



Da die Platzzahl der einzelnen Veranstaltungen begrenzt ist, empfehlen die Veranstalter eine frühzeitige Anmeldung für die Vorlesungen und das Rahmenprogramm.



Weitere Informationen und Anmeldung:



www.schueler.tum.de/vorlesungen



Kontakt für Interessierte:



Till Arne Kröger

Technische Universität München

Studenten Service Zentrum

Studienberatung und Schulprogramme

Tel. +49 89 289 22664

E-Mail: exploretum@tum.de