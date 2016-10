Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Wieder Dauerdemo am Sendlinger Tor



München, 27.10.2016. Die Vereinigung "Refugee Struggle for Freedom" hat wieder eine Dauerversammlung auf der Trambahninsel am Sendlinger-Tor-Platz angemeldet. Ab heute, 14 Uhr, wollen dort laut Veranstalter 15 bis 20 Personen erneut Tag und Nacht demonstrieren. Ihr Thema lautet "Stop Deportation".



Die Versammlung soll bis Donnerstag, 10. November, laufen. In einem Ko- operationsgespräch mit dem Kreisverwaltungsreferat haben die Veranstalter von sich aus zugesichert, dass sie keinen Hungerstreik planen. Außerdem versichern sie, den Platz spätestens zum Beginn der Aufbauarbeiten für die Christkindltram der MVG Mitte November zu verlassen. Ansonsten gelten die üblichen Auflagen, die auch schon für die Dauerversammlung von 7. September bis 8. Oktober wirksam waren.

Am 7. September hatten sich abends rund 70 Personen nach einem De- monstrationszug durch die Innenstadt am Sendlinger-Tor-Platz spontan zu einer Dauerversammlung niedergelassen. Sie wurde mehrfach verlängert. Am 8. Oktober waren die Teilnehmer zu einem Protestmarsch nach Nürnberg aufgebrochen.