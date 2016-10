Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Herbstferien am Flughafen München: Das Kinderland lädt zu Bastelworkshops und Halloweenparty



München, 27. Oktober 2016. Für alle Kinder, die während der Herbstferien etwas Besonderes erleben wollen, hat das Kinderland des Münchner Flughafens wieder ein schönes Programm zusammengestellt. Grusel-Fans dürfen sich auf eine Halloween-Party am 31. Oktober freuen, kreative Kids kommen bei den Bastelworkshops in der ersten Novemberwoche auf ihre Kosten.



Halloween im Kinderland

Wer Lust auf Hexen, Gespenster und schaurige Spiele hat, für den ist die große Halloween-Party im Kinderland genau das Richtige. Am 31. Oktober werden die kostümierten Besucher von 14 bis 17 Uhr mit Musik, Spielen und zahlreichen Überraschungen unterhalten. Für das passende Catering ist mit Kinder-Bowle und leckeren Snacks gesorgt. Außerdem werden die Gruselfans passend zu ihrer Verkleidung auch vom Kinderland-Team geschminkt. Da die Plätze für die Feier begrenzt sind, wird darum gebeten, die kleinen Gäste vorab anzumelden - entweder persönlich im Kinderland, telefonisch unter 089-97525998 oder per E-Mail unter kinderland@munich-airport.de.



Der Herbst wird bunt

Nach der bunten Gruselfeier geht das Herbstprogramm mit zwei kreativen Workshops weiter. Am Mittwoch, den 2. November, sowie am Donnerstag, den 3. November verwandelt sich das Kinderland in eine herbstliche Bastelwerkstatt, in der die Teilnehmer nach Lust und Laune eigene Gartenfiguren entwerfen können. Die selbst gestalteten Frösche, Zwerge oder sonstigen Figuren dürfen selbstverständlich mit nach Hause genommen werden.



Die Bastelkurse im Kinderland starten jeweils um 12, 13 und 14 Uhr und beinhalten eine professionelle Betreuung von zwei Stunden. Für das Material und die Teilnahme wird ein Unkostenbeitrag von 15 Euro erhoben. Da die Plätze für die Workshops begrenzt sind, wird ebenfalls um eine Anmeldung vorab gebeten.



Während der Herbstferien ist das Kinderland täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, den 1. November, bleibt das Kinderland geschlossen. Weitere Informationen zum Ferienprogramm oder zu den Veranstaltungen im Kinderland am Flughafen München gibt es unter http://www.munich-airport.de/de/consumer/erlebnis/kinder/kinderland/ferienprogramm/index.jsp.



Das Kinderland des Münchner Flughafens bietet das ganze Jahr über viel Platz zum Spielen und Kreativsein. Ein großer Abenteuerflieger mit Bällebad lädt zum Toben, Klettern und Rutschen ein. Für ruhigere Momente wurden eine Mal- und Bastelecke sowie ein eigenes Kinderkino mit ausgewähltem Programm eingerichtet. Neben Kuscheltieren, Büchern und Spielen steht für die Sprösslinge mit einer Nintendo Wii auch moderne Unterhaltungstechnik bereit. Ein gemütliches Sitzpodest bietet viel Platz zum Spielen und Lesen, und ein separates "Schminkstübchen" lässt die Herzen kleiner Mädchen höher schlagen.