Mit Laster mehr als 2 Monate ohne Führerschein unterwegs



München, 26.10.2016. Am Dienstag, 25.10.2016, wurde der 42-jährige Fahrer eines 16 Tonnen Muldenkippers in der Neuherbergstraße in München von der Verkehrspolizei (Verkehrspolizeiinspektion - Verkehrsüberwachung) kontrolliert. Vor Ort konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Er habe ihn zu Hause vergessen, war seine erste Aussage.



Ermittlungen ergaben dann, dass der Fahrer des LKW seit August diesen Jahres ein Fahrverbot und seit September eine komplette Entziehung der Fahrerlaubnis hat. Grund dafür waren Drogendelikte. Außerdem bestanden mehrere Haftbefehle gegen den Fahrer.



Nach Auswertung der Fahrerkarte und des elektronischen Kontrollgerätes des Lasters, können dem Fahrer nun 37 Fahrten ohne Fahrerlaubnis sowie andere Verkehrsordnungswidrigkeiten wie z.B. Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot nachgewiesen werden. Das Straßenverkehrsgesetz sieht für die Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Geld- oder Haftstrafe vor. Den Gang in die Vollzugsanstalt wegen der schon bestehenden Haftbefehle konnte der Lkw - Fahrer durch Zahlung von 2700 € jedoch vorerst abwenden.