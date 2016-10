Neunhausen: 18-Jährige nach Graffitischmierereien auf frischer Tat festgenommen



Bei einer Nachschau in der unmittelbaren Umgebung wurden diverse Graffitis in roter Farbe, z.B. "Freiheit für alle Gefangenen", "Bullenschweine", "Grenzen einreißen", "ACAB", "Fuck the Police" und Weiteres auf einer Hauswand festgestellt. Nach der Feststellung der Graffitis wurde eine Sofortfahndung nach den beiden Personen eingeleitet, bei der sie wieder von Polizeibeamten gesehen werden konnten. Beim Ansprechen flüchteten die beiden zunächst in einen Hinterhof. Dabei gelang dem unbekannten Begleiter die Flucht und eine 18-Jährige aus München konnte vorläufig festgenommen werden.



Diese zeigte sich äußerst unkooperativ und verweigerte anfänglich auch ihre Personalien zu nennen. Bei einer körperlichen Durchsuchung durch eine Polizeibeamtin konnten im getragenen Büstenhalter Einweghandschuhe mit roten Farbanhaftungen aufgefunden werden.



Die Absuche des Tatortbereichs führte zur Auffindung zweier mit Laub bedeckter Rucksäcke, in denen sich Spraydosen mit gleichem roten Farbton befanden, der zur Anbringung der Schriftzüge verwendet wurde. Die 18-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



München, 26.10.2016. Am Dienstag, 25.10.2016, gegen 00.50 Uhr, fiel Polizeibeamten in der Karl-Schurtz-Straße eine Frau und ein Mann auf, da diese vermummt mit einem Schal durch die Straßen gingen und sich immer wieder auffällig umschauten.