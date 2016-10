Moosach: Versuchter Wechseltrickdiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft

Am Freitag, 21.10.2016, gegen 11.00 Uhr, begab sich eine 68-Jährige in ein Bekleidungsgeschäft im Olympia Einkaufszentrum. Dort hielt ihr ein Herr die Tür auf und fragte sie, ob sie ihm zwei Euro in Kleingeld wechseln könne.



Die Dame holte ihren Geldbeutel aus der Tasche und sah nach. Unglücklicherweise fielen ihr dabei einige Karten auf den Boden. Als sie die Karten wieder einsammeln wollte, sah sie, wie der Mann mehrere Euroscheine in der Hand hielt. Diese befanden sich zuvor in ihrer Geldbörse. Der Unbekannte hatte offensichtlich die Unaufmerksamkeit der Frau genutzt und das Geld unbemerkt aus der Geldbörse gezogen.



Die 68-Jährige zog dem Mann reflexartig die Scheine wieder aus seiner Hand, woraufhin der Unbekannte in Richtung Parkhaus flüchtete.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, dunkle kurze Haare, schlanke Figur.

Bekleidung: ockerfarbene Hose, schwarzer Blouson, grüne Schuhe.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.