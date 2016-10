Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Thomas-Wimmer-Stiftung unterstützt das Sarré Musikprojekt!



Die Thomas-Wimmer -Stiftung freut sich ein besonderes Musikprojekt finanziell unterstützen zu können.



Es handelt sich um eine Neuproduktion des Sarré Musikprojektes. "Die Zauberflöte für Familien" wird mit über 60 Kindern, Jugendlichen und Flüchtlingskindern in der phantasievollen und familiengerechten Inszenierung von Opernregisseurin Julia Riegel in der Alten Kongresshalle in München aufgeführt. Die faszinierende Geschichte über die Königin der Nacht, Papageno und das junge Liebespaar Pamina und Tamino wird von den jungen Stimmen der Sarré Musikakademie gesungen - besonders begabte Jugendliche.



Die Thomas-Wimmer-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts. Sie unterstützt Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren und Menschen in schwierigen Lebenslagen, fördert sie und versucht sie vor sozialer Benachteiligung zu beschützen.



Auch Projekte, wie das Sarré Musikprojekt, das sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche fördert, können von der Stiftung Unterstützung erhalten.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in München. Dem Sozialen Engagement und der Idee der "tätigen Mithilfe" von Thomas Wimmer verpflichtet, unterstützt die Stiftung Menschen und Projekte in konkreten Situationen, in denen öffentliche Hilfen nicht ausreichen.