Kraftstoffpreise weiterhin im Aufwind



Kosten für Diesel stärker gestiegen



Der leichte Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen setzt sich auch in dieser Woche fort. Laut ADAC-Auswertung kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Schnitt derzeit 1,326 Euro. Damit liegt der Preis 0,2 Cent über dem in der vergangenen Woche. Bei Diesel ist der Anstieg deutlicher: Für einen Liter zahlt der Autofahrer durchschnittlich 1,149 Euro. Das sind 0,6 Cent mehr als in der Vorwoche.



