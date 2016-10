Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Keine Angst vor Brustkrebs! - Workshop für Frauen



Früherkennung von Brustkrebs und Selbstuntersuchung



München, 26. Oktober 2016: Die Bayerische Krebsgesellschaft e.V. und Prof. Marion Kiechle, Direktorin der Frauenklinik am Klinikum rechts der Isar der TU München, laden interessierte Frauen am 02. November 2016 zu einem Workshop über Brustkrebs-Früherkennung und Selbstuntersuchung der Brust ein. Der kostenfreie Workshop findet von 18 bis 20 Uhr in der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V., Nymphenburger Str. 21a in München statt. Anmeldung unter Tel. 089-4140-2420 oder Mail: direktion.frauenklinik@lrz.tum.de .



Wird Brustkrebs früh entdeckt, bestehen meist gute Heilungschancen. Da viele Frauen Veränderungen ihrer Brust oft zufällig selbst - beim Duschen oder Eincremen - entdecken, können sie durch die systematische und regelmäßige Brust-Selbstuntersuchung zur besseren Früherkennung beitragen. Worauf sie beim Abtasten achten und was sie sonst noch über Vorsorge und Früherkennung wissen sollten, erfahren sie in dem Workshop.



Mit rund 70.000 Neuerkrankungen pro Jahr ist Brustkrebs in Deutschland die häufigste Krebsart bei Frauen. Fast ein Drittel der Betroffenen ist jünger als 55 Jahre (Quelle: www.rki.de). Gerade weil sich das Brustdrüsengewebe nicht nur zyklusbedingt, sondern auch im Laufe der Jahre verändert, fühlen sich Frauen manchmal verunsichert und fragen sich: Ist das, was ich da fühle normal? Woran erkenne ich einen Knoten? Welche Anzeichen für Brustkrebs gibt es noch? Hier setzt der Workshop an. Die Teilnehmerinnen lernen, wie sie die Tastuntersuchung richtig durchführen und welche Rolle das Mammografie-Screening spielt. Neben Informationen zum familiär bedingten Brustkrebs erhalten sie auch Empfehlungen, wie sie mit gesunder Lebensweise, Ernährung und Bewegung ihr Krebsrisiko verringern können.



Der Workshop wird unterstützt von Georg Jensen. Das dänische Unternehmen sammelte im Dezember 2015 mit einer Weihnachtsherz-Charity-Aktion Spenden für die Brustkrebs-Prävention. "Das Thema Brustkrebs ist in unserem Unternehmen, in dem viele Frauen arbeiten, sehr präsent. Wir möchten mit der Aktion einen Beitrag leisten, dass die Krankheit früh erkannt wird und damit die Heilungschancen steigen", so Gesa Michahelles, Managing Director DACH von Georg Jensen.



Weitere Infos unter: www.bayerische-krebsgesellschaft.de