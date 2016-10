Magic! Zauber der Illusion - 22.12. - 28.12.2016 im Prinzregententheater München

Wenn ein Weltstar wie Ed Alonzo alle Jahre wieder im Dezember seine Koffer packt, um nach München zu reisen, muss der Grund schon ein besonderer sein. Ziel des begnadeten Komikers und Zauberkünstlers ist auch dieses Jahr das Prinzregententheater. "Magic!" heißt die große Show der Illusionen, in der sich nun schon zum neunten Mal die internationale Elite der Magier-Zunft trifft, um dem Publikum das Staunen zu lehren. Zauberer, Illusionisten, mystische Verführer, Weltklassekünstler - mit größtem Vergnügen führt Ed Alonzo durch eine magische Reise der Superlative.Ausverkaufte Vorstellungen, ein begeistertes Publikum - der Erfolg von "Magic!" hat viele Schlüssel. Wer je erlebt hat, wie sich Menschen einfach in Luft auflösen, wie eine Frau im Sekundentakt ihr Outfit komplett wechselt, wie sich Körperteile selbstständig machen und in greifbarer Nähe Unglaubliches geschieht, vergisst alles, was er je gesehen hat. Dazu kommt, dass Zauberer erfinderisch sind. Und so werden sie auch diesmal die Gelegenheit nutzen, atemberau-bende Tricks und außergewöhnliche Spezialeffekte zu präsentieren. Alle Gäste sind international ausgezeichnete Großmeister der Illusion. Der Ukrainer Sergey Stupakov sorgt zusammen mit seinen tierischen Statisten für einen wahren Vogelzauber. Sein Kollege aus Belgien hingegen ist ein Verwandlungsgenie: Rafael gehört zu jenen, die sich selbst gerne mal auf den Arm nehmen - und nebenbei mit sämtlichen Konventionen der klassischen Zauberei brechen, so dass man sich einfach nur die Augen reibt. Der Illusionist Sergi Buka aus Barcelona setzt auf mystische Momente, während das Duo Double Fantasy mit meisterhaftem Quickchange fesselt: Von einer Sekunde zur anderen wechselt das Paar komplett die Garderobe, wie von Geisterhand. Und wenn man sich noch so sehr bemüht, dahinter zu kommen - perfekte Illusion bleibt das bestgehütete Geheimnis der Welt.Das neue Programm zu Weihnachten 2016 mit den Magiern und Zauberkünstlern Ed Alonzo, Sergey Stupakov, Double Fantasy, Rafael, Sergi Buka und Dani LaryPeer Langemak, Lichtdesign Stefan Warmuth, RegiePreise: € 69 | 59 | 49 | 39Donnerstag, 22. Dezember 2016, 19:30 Uhr, PrinzregententheaterFreitag, 23. Dezember 2016, 15:30 Uhr, PrinzregententheaterFreitag, 23. Dezember 2016, 19:30 Uhr, PrinzregententheaterSonntag, 25. Dezember 2016, 15:30 Uhr, PrinzregententheaterSonntag, 25. Dezember 2016, 19:30 Uhr, PrinzregententheaterMontag, 26. Dezember 2016, 15:30 Uhr, PrinzregententheaterMontag, 26. Dezember 2016, 19:30 Uhr, PrinzregententheaterDienstag, 27. Dezember 2016, 15:30 Uhr, PrinzregententheaterDienstag, 27. Dezember 2016, 19:30 Uhr, PrinzregententheaterMittwoch, 28. Dezember 2016, 15:30 Uhr, PrinzregententheaterMittwoch, 28. Dezember 2016, 19:30 Uhr, Prinzregententheater