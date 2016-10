Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Westend: Taxizahlstreit mündet in gefährlicher Körperverletzung und versuchter räuberischer Erpressung



München, 25.10.2016. Am Montag, 24.10.2016, gegen 23.20 Uhr, bestiegen drei britische Touristen ein Taxi an der Schwanthaler Höhe. Sie wollten sich zunächst in ihr Hotel fahren lassen. Nach wenigen Metern forderten sie den 49-jährigen türkischen Taxifahrer auf, stehen zu bleiben.



Offensichtlich wollten sie einen weiteren Landsmann, zu dem sie telefonischen Kontakt hatten, noch mit zu steigen lassen. Der Taxifahrer hielt an und die Fahrgäste stiegen aus. Im Anschluss wollten sie sich nun nicht mehr transportieren lassen und gingen davon.



Der Taxifahrer eilte hinterher und forderte die Summe von 5 Euro für die begonnene Fahrt. Damit waren die Briten nicht einverstanden und begannen gemeinschaftlich mit ihren Fäusten auf den 49-Jährigen einzuschlagen.



In der Folge flüchteten die Täter. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die drei Flüchtenden in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden.



Der Taxifahrer wurde durch den Angriff erheblich verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.



Die beiden Briten wurden der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt.