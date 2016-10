Dieter Janecek ist erneut Grüner Bundestagskandidat im Münchner Westen

Am Montagabend haben die Grünen Dieter Janecek zum Direktkandidaten für den Bundestag im Wahlkreis München-West/Mitte gewählt. Der ehemalige Landesvorsitzende der Partei gehört dem Bundestag seit 2013 an.

München, 25.10.2016.

"Mit Dieter Janecek ist unser grünes Münchner Quartett für den Bundestag komplett", so Parteivorsitzende Gudrun Lux. "Dieter Janecek ist bodenständig und hat Weitblick - eine gute Kombination. Seit Jahren engagiert er sich insbesondere für eine Verkehrswende und wir in München sehen jeden Tag, wie dringend nötig sie ist. Ich freue mich, dass Dieter Janecek sich auch 2017 für uns Münchner Grüne um ein Mandat bewirbt und bin sicher, dass die bayerischen Grünen bei der Aufstellung der Landesliste im Dezember honorieren werden, dass er ein engagierter Abgeordneter ist, der innovative Ideen einbringt und ihnen Gehör verschafft."



"Ich freue mich über die große Unterstützung aus dem Wahlkreis und auf einen engagierten Wahlkampf nächstes Jahr", bedankt sich Janecek und stellt klar: "Bei der Wahl 2017 stehen uns harte Auseinandersetzungen bevor. Für uns Grüne ist klar: wir wollen die Zukunft gestalten. Wir kämpfen für eine weltoffene Gesellschaft und für eine ökologische Modernisierung. Wir wollen ab 2017 die Zukunft der emissionsfreien Mobilität einleiten und der Energiewende endlich wieder neuen Schub verleihen. Und wir müssen in unserer Gesellschaft wieder mehr auf Teilhabe und soziale Gerechtigkeit achten - mit fairen Bildungschancen für alle Kinder und mit einem gerechten Steuersystem."



In den vergangenen Wochen hatten die Grünen bereits in den drei anderen Münchner Bundestagswahlkreisen ihre Kandidat*innen nominiert: Die Bundestagsabgeordnete Doris Wagner ist erneut Direktkandidatin im Wahlkreis München-Nord. Im Wahlkreis München-Ost wurde die aktuelle Fraktionsvorsitzende im Landtag Margarete Bause zur Bundestagsdirektkandidatin gekürt. Im Wahlkreis München-Süd tritt Peter Heilrath, Rechtsanwalt und Filmproduzent, für die Grünen an.



Die Landesliste der bayerischen Grünen wird am 9. und 10. Dezember in Augsburg aufgestellt.