Radl-Sicherheitscheck am Curt-Mezger-Platz

Am Mittwoch, 26. Oktober, und Donnerstag, 27. Oktober, können Radler von 12 bis 17 Uhr ihr Fahrrad am Curt-Mezger-Platz in Milbertshofen kostenlos auf Verkehrstauglichkeit überprüfen lassen.

Besonders für Vielfahrer empfiehlt sich eine regelmäßige Kontrolle von Bremsen, Reifendruck und Kette. Wer darin keine Übung hat, bekommt beim Radl-Sicherheitscheck Tipps. Kleinere Mängel werden sofort behoben. Zum Service gehören das Nachjustieren von Bremsen und Sattel, die Überprüfung von Licht, Reflektoren und Reifen.

Weitere Informationen gibt es im Internet.