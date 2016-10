Münchner Freiheit Vorbild für neue Mobilitätsstationen

Die Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit wird ein Jahr alt - das Echo der Bürgerinnen und Bürger auf das Angebot von Kreisverwaltungsreferat, SWM und MVG ist sehr positiv: Mehr als zwei Drittel der befragten Nutzer wünschen sich weitere Mobilitätsstationen im Stadtgebiet, wie erste Zwischenergebnisse der laufenden Evaluierung zeigen. Landeshauptstadt, SWM und MVG planen daher schon jetzt 14 weitere Stationen, etwa in Neuaubing-Westkreuz, am Domagkpark, in Sendling oder der Isarvorstadt.

Seit Oktober 2015 stehen den Anwohnern und den Umsteigern an der Münchner Freiheit zusätzlich zum bestehenden Nahverkehrsangebot und dem Taxistand auch das MVG-eigene Mietradsystem MVG Rad und die Fahrzeuge verschiedener Carsharing-Anbieter zur Verfügung. Eine SWM Ladestation für Carsharing-Elektroautos gehört ebenfalls dazu. Leihräder und Carsharing ermöglichen spontane, flexible, günstige und individuelle Mobilität und ergänzen so den Öffentlichen Nahverkehr.

Oberbürgermeister Dieter Reiter, Kreisverwaltungsreferent Dr. Thomas Böhle und MVG-Chef Herbert König machen sich daher persönlich für das neue Angebot stark und werben unter dem Motto "München - Gscheid mobil" für eine intensive Nutzung der Mobilitätsstation.

München wächst beständig weiter, die Flächen sind begrenzt und die Luftschadstoff- und Lärmbelastung ist stellenweise hoch. Neue Angebote für stadtverträgliche Mobilität haben deshalb eine große Bedeutung für die Lebensqualität und entlasten die angespannte Parkplatzsituation, weil weniger Münchner auf ein privates Auto mit dem entsprechenden Platzbedarf im öffentlichen Raum angewiesen sind. Die Mobilitätsstation wird im Auftrag der Landeshauptstadt München von der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG betrieben.

Die kompletten Ergebnisse der Evaluation werden 2017 vorliegen. Informationen zur Mobilitätsstation gibt es hier.