Bavaria Vista Club im Schloss feat. "10 JAHRE IRXN" - 19.11.2016 Theaterzelt DAS SCHLOSS

Der "Bavaria Vista Club" feierte als erfolgreichster Dokumentarfilm 2015 in den bayerischen Kinos ebenso Erfolge wie das dazugehörige Festival, das zum ersten Mal 2014 auf der Kreutalm stattfand und seitdem durch die bayerischen Lande tourt. Am 19. November 2016 macht der Bavaria Vista Club Station im Münchner Schloss. Das allein wäre schon Grund genug zum Feiern, aber es gibt noch einen weiteren - die bayerischen Folk-Rocker Irxn feiern 10-jähriges Bühnenjubiläum und zwar mit einer ganz speziellen Show: Da treffen keltische und mittelalterliche Melodien auf Texte mit Tiefgang, Ironie, Humor und Lebensfreude. Der treibende Beat, die verträumten Melodiebögen und die phantastischen Soli der Geigerin laden ein, das Tanzbein zu schwingen.Der Abend startet mit einem aussergewöhnlichen Jodelkurs des Bernauers Horst Biewald, dem mit seinem "Chiemgau Reggae" bereits ein veritabler Radiohit gelungen ist. Zwoastoa heizt dann schon mal die große Bühne auf: hier trifft Ska auf Balkan, Reggae auf Elektro, Stromgitarre auf Akkordeon, Syntheziser auf Djembe. Zwoastoa verstehen es, bayerische Gstanzl und gscheide Texte mit der Musik der Welt zu verbinden. Nach der Irxn-Party gehts weiter mit den vier Münchner Innenstadtmusikanten von Oansno, die in ihrer traditionellen Besetzung (Helikon, Trompete, Akkordeon und Bierwagerl) druckvolle, sehr tanzbare Beats erzeugen, mit denen sie die Stimmung zum Kochen bringen werden.Datum: 19.11.2016 von 18:00 Uhr bis 23:30 UhrWo: Theaterzelt DAS SCHLOSSStraße: Schwere-Reiter-Str. 15Ort: D 80637 MünchenRegion: München, LandeshauptstadtTel.: 089 1434080Email: info@dasschloss.infoWebseite: www.dasschloss.info