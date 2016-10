Neuhausen: Raubüberfall in Tankstelle



Der verängstigte Kassierer öffnete die Kassenschublade, woraufhin der Täter um den Verkaufstresen herumging und Bargeld im Wert von mehreren 100,- Euro aus der Kasse nahm. Zudem entwendete er noch Zigaretten und zwei Flaschen Bier.

Anschließend konnte der Räuber in unbekannte Richtung flüchten.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, ca. 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, vermummt mit Sturmhaube, sprach deutsch ohne Akzent



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Leonrodstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Raubüberfall stehen könnten?

München, 24.10.2016. Am Freitag, 21.10.2016, gegen 20.50 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Täter vermummt den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Leonrodstraße (Neuhausen). Er stieß eine 29-jährige Kundin zu Boden und bedrohte den 52-jährigern Kassierer mit einer Schusswaffe.