Pkw kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - fünf Insassen teilweise schwer verletzt



München, 24.10.2016. Am Freitag, 21.10.2016, gegen 21.30 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Schüler mit seinem Pkw, BMW, 320i, auf der Rudorffstraße stadtauswärts. In der Rudorffstraße gilt Tempo 30.



Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Straße Am Gemeindewald kam der 18-Jährige in einer Rechtskurve aus noch nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit den linken Rädern mehrere Meter durch die angrenzende Wiese und überfuhr dort einen Leitpfosten. Anschließend versuchte der 18-Jährige gegenzulenken und auf diese Weise sein Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn zu steuern. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen BMW, überquerte die Rudorffstraße, kam dann nach rechts ab und stieß frontal gegen einen Baum eines angrenzenden Waldstücks. Dort kam er schließlich zum Stillstand.



Bei dem Verkehrsunfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Seine beiden Mitfahrer, zwei 17-jährige Schüler, wurden ebenfalls leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Eine 17-jährige Schülerin, die im Fahrzeug hinten in der Mitte saß, wurde hingegen schwer verletzt und kam stationär in ein Krankenhaus. Weiter wurde eine 16-jährige Schülerin, die sich im Fahrzeug hinten links befand, lebensgefährlich verletzt und kam mit dem Notarzt zur intensivstationären Behandlung in ein Münchner Universitätsklinikum. Nach Auskunft der behandelnden Ärzte kann ein Ableben der 16-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.



Der BMW wurde total beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 5.000,- Euro.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München wurde ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben und eine Firma mit der Gutachtenerstellung beauftragt.



Während der Unfallaufnahme wurde die Rudorffstraße für die Dauer von 4 Stunden in beide Richtungen gesperrt. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.