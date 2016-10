Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Schadensträchtiger Einbruch in Grünwalder Einfamilienhaus



München, 24.10.2016. Am Freitag, 21.10.2016, zwischen 17.30 Uhr und 21.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Grünwald (Forsthausstraße) ein.



Die Täter brachen die Terrassentüre auf und gelangten so in das Haus. Sie durchsuchten einige Räume und konnten Stehlgut (Bargeld und Münzen) im Wert von mehreren tausend Euro erbeuten.



Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.



Zeugenaufruf:

Wer hat im angegeben Zeitraum in der Forsthausstraße (Grünwald) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Einbruch stehen könnten?



Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel.: 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.