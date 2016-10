Serieneinbrecher zu mehrjähriger Haftstrafe verurteilt

München, 24.10.2016. Einem zwischenzeitlich 45-jährigen Griechen konnten mittels DNA-Datenbank und den Aufnahmen der Videokameras an Geldautomaten insgesamt neun Einbruchdiebstähle in Büros in München sowie insgesamt sieben unberechtigte Geldabhebungen (die verwendete EC-Karte wurde bei einem dieser Einbrüche entwendet) in München, Stuttgart und Köln nachgewiesen werden.



Wie zwischenzeitlich bekannt ist, konnten dem 45-Jährigen weitere Einbruchserien zwischen Januar 2014 und Februar 2015 nachgewiesen werden.

Dabei verübte er insgesamt weitere 102 Einbrüche in Büros, Arztpraxen und Schulen in Pforzheim, Karlsruhe, Stuttgart, Ludwigsburg, Kirchheim unter Teck, Fellbach und Rottweil sowie weitere drei unberechtigte Geldabhebungen mittels entwendeter EC-Karte.



Das Gesamtverfahren mit insgesamt 111 Einbrüchen und zehn Betrugsfällen, welches auch die Münchner Fälle einflossen, wurden zwischenzeitlich am 17.11.2015 bei der 18. großen Strafkammer des Landgerichts Stuttgart verhandelt. Dabei wurde der 45-jährige Grieche rechtskräftig zu einer Gesamtfreiheitsstraße von 7 Jahren verurteilt.