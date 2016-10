Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Exhibitionistische Handlungen mit anschließender gefährlicher Körperverletzung in der Tram



München, 24.10.2016. In einer Straßenbahn der Linie 19 kam es am 17.10.2016, gegen 22.50 Uhr, zu einer aggressiven Auseinandersetzung.



Ein 26-jähriger Münchner war mit der Straßenbahn auf dem Nachhauseweg Richtung Pasing. Er saß auf einem Sitz einer Vierergruppe.



Gegen 22.50 Uhr, auf Höhe der Martin-Greif-Straße, setzte sich ein 17-jähriger aus Gambia zu dem Münchner.



Unmittelbar darauf zog der Jugendliche seine Hose herunter, drückte die Unterhose zur Seite und entblößte sein Genital. Mit der anderen Hand zeigte er auf sein Glied und suchte dabei Blickkontakt. Danach stand der 17-Jährige auf und versuchte den 26-jährigen Münchner zu umarmen, dabei machte er Kussgeräusche. Der Münchner wehrte sich mit einer Ohrfeige. Der 17-Jährige entriss dem Geschädigten daraufhin die mitgeführte Bierflasche, zerschlug diese und vollführte Stichbewegungen in Richtung des Münchners.



Als der 26-Jährige sich entfernen wollte, warf ihm der Jugendliche die abgebrochene Bierflasche hinterher. Der Münchner wurde dabei am Kopf getroffen und leicht verletzt.



Ein Fahrgast, der die Situation beobachtet hatte, konnte den 17-Jährigen zu Boden bringen und fixieren. Der Jugendliche wehrte sich und verletzte den Fahrgast mit dem abgebrochenen Flaschenhals im Gesicht.



Die beiden Verletzten wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und konnten entlassen werden.



Die alarmierte Streife der Polizei nahm den Täter vorläufig fest und verbrachte ihn in sein Wohnheim. Hierbei wurde eine deutliche Alkoholisierung des Jugendlichen festgestellt.



Er muss sich nun wegen exhibitionistischer Handlungen und gefährlicher Körperverletzung verantworten.