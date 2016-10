Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Schwan auf Streifenfahrt



München, 24.10.2016. Am Donnerstag, 20.10.2016, gegen 13:35 Uhr, konnte durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion 24 (Perlach) ein orientierungsloser Schwan aufgegriffen werden.



Besorgte Bürger hatten die Polizei verständigt, da der Schwan die zu diesem Zeitpunkt stark befahrene Else-Rosenfeld-Straße in Berg am Laim überqueren wollte.



Der Schwan wurde nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen im Ostpark wieder in die Freiheit entlassen.