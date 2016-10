Gaststätteneinbruch mittels DNA-Treffer geklärt



Am Tatort konnten durch die Kriminalpolizei tatrelevante daktyloskopische und humanbiologische Spuren gesichert werden.



Diese Spuren führten nunmehr in der DNA-Analyse-Datei des Bayerischen Landeskriminalamtes zu einem zweifelfreien Treffer, der einem 31-jährigen Polen zugeordnet werden konnte.

München, 24.10.2016. In der Nacht zum Donnerstag, 28.07.2016, drückte ein zunächst unbekannter Täter das gekippte Fenster einer Gaststätte auf und drang so in die Räumlichkeiten ein. Dort hebelte er Schubfächer auf, aus welchen er Diebesgut entnahm. Unter Mitnahme der Tatbeute konnte der Täter zunächst unerkannt flüchten.