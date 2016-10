Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Nach Diebstahl eines Mobiltelefons festgenommen



München, 24.10.2016. Am Freitag, 17.06.2016, gegen 18.40 Uhr, entwendete ein 27-jähriger in einem Cafe am Karlsplatz das Mobiltelefon einer 15-jährigen Schülerin. Die Jugendliche wurde von anderen Gästen auf den Diebstahl aufmerksam gemacht und verfolgte den Täter sofort. Noch während der Flucht ließ der Dieb das Mobiltelefon fallen. Bei der anschließenden Konfrontation gab er das inzwischen beschädigte Telefon zurück und flüchtete unerkannt.



Die 15-Jährige schilderte den Vorfall bei der Polizei und erstattete Anzeige.



Am Mittwoch, 29.10.2016, gegen 14.00 Uhr, erkannte ein Taschendiebfahnder des Kommissariats 65 den 27-Jährigen vor einem Schnellrestaurant am Karlsplatz. Noch vor Ort wurde er festgenommen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.



In der anschließenden Vernehmung bestritt er den ihm zur Last gelegten Diebstahl. Da er keinen festen Wohnsitz nachweisen konnte, wurde er dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Es erging Haftbefehl.