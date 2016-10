Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Polizei kann Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug durch DNA-Datenbanktreffer klären



München, 21.10.2016. Im Zeitraum von Montag, 30.05.2016, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 31.05.2016, 10.45 Uhr, schlug ein zunächst unbekannter Täter mit einem Stein in der Landsberger Straße die Scheibe der rechten Tür eines geparkten Pkw, VW-Golf ein. Anschließend entwendete der Täter aus dem Fahrzeuginnenraum mehrere Akkuschrauber. Der als Tatmittel verwendete Stein blieb im Fahrzeug zurück. Weitere Hinweise auf den unbekannten Täter lagen zu Beginn der Ermittlungen nicht vor.



An dem VW-Golf wurde eine Spurensicherung durchgeführt. Hierbei konnten am Rahmen des eingeschlagenen Fensters tatrelevante humanbiologische Spuren gesichert werden.



Ein anschließender Abgleich der Tatortspur in der DNA-Analyse-Datei des Bayerischen Landeskriminalamtes führte zu einer Übereinstimmung mit dem bereits vorhandenen DNA-Muster eines 25-jährigen Bulgaren.



Im Verlaufe der Ermittlungen wurde die Wohnung des 25-Jährigen nach Erlass eines richterlichen Beschlusses durchsucht. Die Durchsuchung führte nicht zur Auffindung der entwendeten Werkzeuge.



Zum Tatvorwurf möchte sich der 25-jährige Bulgare nicht äußern.