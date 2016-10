Tag der offenen Tür im neuen Bauzentrum der BayWa in München-Moosfeld

Foto: BayWa AGMünchen-Moosfeld, Oktober 2016 - Bei der BayWa in München-Moosfeld ist alles neu: Nach rund einem Jahr Bauzeit erstrahlt das Bauzentrum in der Martin-Kollar-Str. 8 in frischem Glanz. Gefeiert wird die Neueröffnung mit einem Tag der offenen Tür für alle Interessierte. Am Samstag, 29. Oktober, können die Besucher von 9 Uhr bis 17 Uhr das 13.000 Quadratmeter große Areal im Münchner Osten erkunden. Ein spannendes Rahmenprogramm mit dem FC Bayern Basketball (FCBB) - allen voran Maskottchen Bernie - und leckere Schmankerl warten auf die Besucher.600 Quadratmeter Ausstellungsfläche für Türen, Fenster und Co, eine 250 Quadratmeter Ausstellung für Gartenbaustoffe im Freien, die 24 Stunden zugänglich ist, ein um 50 Prozent vergrößertes Lager mit überdachter Ladezone: Das sind nur einige Neuerungen, die der Umbau in München-Moosfeld mit sich gebracht hat. Vor allem das neue Design des Bauzentrums macht den Wandel sichtbar: Echt-Holz-Interieur, offene Räume, inspirierende Produktpräsentationen - so machen Baustoffe Spaß. Highlight ist auch die integrierte Café- Bar: Hier findet man die richtige Atmosphäre, um sich in Ruhe beraten zu lassen oder die Informationen und Eindrücke sacken zu lassen.Rund 60 Mitarbeiter stehen im neuen Bauzentrum zu allen Themen rund ums Bauen und Renovieren zur Verfügung: von Montag bis Freitag 6:30 Uhr bis 18 Uhr und Samstags 8 Uhr bis 12 Uhr kann das Bauzentrum im Münchner Osten besucht werden.Am Tag der offenen Tür erwartet die Besucher ein attraktives Rahmenprogramm: Unter Anleitung des FCBB Juniorentrainers kann das eigene Basketball-Talent erprobt werden. Auch Maskottchen Bernie und die FCBB Cheerleader sind mit von der Partie. Bei einer Produktmodenschau setzen die Cheerleader in der neuen Ausstellungshalle des Bauzentrums um 11 Uhr und um 14:30 Uhr Produkte der BayWa in Szene. Nach der Modenschau und auch am Basketballfeld finden verschiedene Gewinnspiele statt.Auch für die kleinen Gäste gibt es zahlreiche Attraktionen:z.B. Kasperltheater im Handwerkerstüberl, Kinderschminken oder Ballon Modellieren.Am Tag der offenen Tür darf gute Stimmung natürlich nicht fehlen: Bei musikalischer Unterhaltung von dem bayerischen Trio "Die Heufelder" wird die Eröffnung mit bayerischen Schmankerln gebührend gefeiert.Mehr Informationen zum Tag der offenen Tür am Bauzentrum in München-Moosfeld: https://www.baywa.de/standort/muenchen