Peter Heilrath ist grüner Bundestagskandidat im Münchner Süden



Am Mittwochabend wählten die Grünen München ihren Direktkandidaten für den Bundestag im Wahlkreis München-Süd. Peter Heilrath setzte sich im zweiten Wahlgang mit 52 Prozent der Stimmen gegen seine drei Mitbewerber*innen durch. Der Rechtsanwalt und Filmproduzent sowie langjährige Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Europa, Frieden und Internationales bei den Bayerischen Grünen wird die Grünen im Münchner Süden in den Bundestagswahlkampf führen.



"Zur Wahl stand im Münchner Süden eine Vielfalt an Kandidierenden, wie sie eigentlich nur wir Münchner Grünen den Wählerinnen und Wählern anbieten können. Am Ende konnte allerdings nur eine oder einer von vier starken Kandidierenden gewinnen", kommentiert Hermann "Beppo" Brem, Vorsitzender der Münchner Grünen, die Wahl von Peter Heilrath, dem er im Namen des Stadtvorstands der Münchener Grünen herzlich zur Wahl gratuliert.



Peter Heilrath zu seinem Erfolg im Wahlkreis: "Ich bin sehr glücklich über das Votum der Parteibasis. Das ist der Startschuss für einen spannenden Bundestagswahlkampf. Dabei geht es mir neben meinem politischen Schwerpunkt, der Außenpolitik, vor allem um die Themen Gerechtigkeit und offene Gesellschaft. Damit werde ich mich klar gegen die politischen Wettbewerber im Münchner Süden abheben."



Peter Heilrath engagiert sich seit vielen Jahren in außen- und sicherheitspolitischen Fragen, insbesondere in der Nahost-Politik.

Die Landesliste der Bayerischen Grünen wird am 9. und 10. Dezember in Augsburg aufgestellt.