Fachforum Grüne Energiedächer: Dachbegrünung und Photovoltaik



Am 16. November 2016 veranstaltet Green City e.V. in Kooperation mit dem Bauzentrum München das Fachforum Grüne Energiedächer. Interessierte BesucherInnen nehmen an Vorträgen zum Thema grüne Dächer und Photovoltaik teil und diskutieren mit ExpertInnen über die aktuellen Entwicklungen in der Dachbegrünungsbranche. Die Referenten behandeln die möglichen Herausforderungen und Problematiken eines Begrünungsvorhabens unter anderem aus planungs- und baurechtlicher Sicht.



Termin: Mittwoch, 16. November 2016, 08:45 bis 12:50 Uhr

Veranstalter: Bauzentrum München, Green City e.V.

Ort: Bauzentrum München, Willy-Brandt-Allee 10, 81829 München

Teilnahmebeitrag: kostenlos

Anmeldung: unter bauzentrum.rgu@muenchen.de, Fax: (089) 54 63 66 – 25