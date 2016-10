Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Milbertshofen: Versuchter Raubüberfall in Tankstelle



München, 20.10.2016. Ein 28-jähriger Tankstellenmitarbeiter hielt sich am Donnerstag, 20.10.2016, gegen 01.10 Uhr, alleine in einer Tankstelle am Frankfurter Ring auf. Plötzlich betrat ein mit Schal maskierter Mann unter Vorhalt einer Machete den Verkaufsraum und verlangte die Herausgabe von Bargeld.



Nachdem der Kassierer äußerte, dass er aufgrund des geschlossenen Kassensystems keinen Zugriff auf das Bargeld hat, flüchtete der maskierte Täter ohne Tatbeute in Richtung Ingolstädter Straße.



Der 28-jährige Kassierer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.



Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 25-30 Jahre alt, schlanke Figur, sprach deutsch ohne Akzent.

Bekleidet mit grau-schwarz kariertem Schal im Gesicht, schwarzer Kapuzenjacke, dunkler Hose, schwarzen Sneakers und schwarzen Handschuhen.

Er führte eine schwarz-weiße Plastiktüte mit sich mit roter Aufschrift und eine Machete (ca. 40 cm Länge).



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.