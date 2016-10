Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Ludwigsvorstadt: Einbruch in Kosmetikstudio geklärt



München, 20.10.2015. Am Sonntag, 10.07.2016, gegen 23.00 Uhr, kletterte ein zunächst noch unbekannter Täter vom Hinterhof eines Anwesens in der Goethestraße auf den Anbau zum 1. Obergeschoss. Dort riss er zunächst die Fenstervergitterung aus dem Mauerwerk und schlug anschließend die Scheibe ein. Daraufhin konnte er das Fenster entriegeln und in die Räumlichkeiten eines Kosmetikstudios einsteigen.



Mit einem Laptop und vorgefundenem Bargeld, flüchtete er in unbekannte Richtung.



Der Täter wusste nicht, dass sich im Kosmetikstudio eine Kamera befand und er bei der Tatausführung videografiert wurde. Zusätzlich konnten durch die Spurensicherung daktyloskopische Spuren gesichert werden.



Durch das gesicherte Filmmaterial konnte der Täter, ein 20-jähriger Ghanaer wiedererkannt werden.



Zusätzlich wurde beim Bayerischen Landeskriminalamt ein Spurenvergleich in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ergab ebenfalls eine Übereinstimmung mit dem bereits bei der Polizei vorhandenen DNA-Muster des 20-Jährigen.



Der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist derzeit noch unbekannt.