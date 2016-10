18-Jähriger fährt aus Unachtsamkeit auf ziviles Polizeifahrzeug auf



Aus Unachtsamkeit fuhr der 18-Jährige auf den vorausfahrenden Pkw der Polizeibeamten auf. Durch den Auffahrunfall wurden alle vier Polizeibeamten leicht verletzt und begaben sich selbst zum Arzt. Der 18-Jährige blieb unverletzt.



An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

München, 20.10.2016. Im dichten Berufsverkehr fuhr am Mittwoch, 19.10.2016, gegen 06,50 Uhr, ein 18-jähriger VW-Fahrer auf der Dachauer Straße stadtauswärts. Vor ihm fuhr ein 23-jähriger Polizeibeamter in einem zivilen Fahrzeug. In dem Pkw saßen noch drei weitere Polizeibeamte.