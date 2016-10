Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Gräfelfing: Bauarbeiter versuchen Rentnerin zu betrügen



München, 19.10.2016. Einer 82-jährigen Rentnerin aus Gräfelfing wurde am Samstag, 15.10.2016, von rumänischen Bauarbeitern an der Haustür das Angebot gemacht, ihre Dachrinnen am Haus günstig auszutauschen. Die Rentnerin nahm das Angebot an und die Arbeiten begannen.



In der Zeit von Samstag bis Dienstag, 18.10.2016, kamen immer mehr Arbeiter hinzu, die ohne Auftrag der Rentnerin weitere Arbeiten am Haus durchführten. Dafür forderten sie immer mehr Geld. Nachdem die 82-Jährige bereits 2.000 Euro übergeben hatte, ohne eine Rechnung dafür bekommen zu haben, rief sie die Polizei.



Aufgrund der mangelhaften Ausführung der Arbeiten und dem verwendeten minderwertigen Material wird von einem Leistungsbetrug ausgegangen. Es wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die zehn rumänischen Staatsangehörigen, die die Arbeiten ausgeführt hatten, wurden vorläufig festgenommen.