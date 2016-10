Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Personenkontrolle führt zu Festnahme eines Dealers in Moosach



München, 19.10.2016. Am Sonntag, 16.10.2016, gegen 19.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion 44 (Moosach) einen 32-jährigen Münchner, nachdem dieser beobachtet werden konnte, wie er Rauschgift verkaufen wollte.



Sowohl bei dem 32-Jährigen als auch bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten diverse Substanzen und Gegenstände sichergestellt werden, die im Zusammenhang mit dem Handel von Betäubungsmittel stehen.



Insgesamt wurden ca. 300 Gramm Amfetamin/Crystal, 47 Gramm Marihuana, 49 Gramm Haschisch, 28 Ecstasy-Pillen, 4 kg Streckmittel, 1 Klappmesser sowie mehrere Mobiltelefone, Waagen und Bargeld aufgefunden.



Der Beschuldigte ist weitgehend geständig. Der 32-Jährige wurde am Montag, 17.10.2016, dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser verfügte gegen den 32-Jährigen einen Untersuchungshaftbefehl.