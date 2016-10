BERGFESTival Saalbach Hinterglemm - 02.12. bis 4.12.2016 - Neue Bands bestätigt

Foto: Florian TrykowskiDer Berg ruft! In weniger als zwei Monaten, nämlich von 2. Bis 4. Dezember 2016 wird in Saalbach-Hinterglemm das vierte BEGFESTival stattfinden. Für das rockende Ski Opening sind nun einige weitere Bands bestätigt worden, darunter die KILLERPILZE, MONACO F, EVIL JARED, DJ MITTONE, LEMO und YOUNG ECHOES.Killerpilze-Konzerte sind Ereignisse Die Killerpilze sind "HIGH"und bringen ihre energiegeladene Live-Show mit frischem Anstrich auf Tour. Schweißtreibende Rock’n’Roll-Energie lässig-nachdenkliche Texte mit tanzflächentauglichen Pop-Refrains. Lässig-selbstbewusster Indie-Rock-Pop’n’Roll at its best!Irgendwo zwischen rappendem Fredl Fesl,spittendem Gerhard Polt, SpokenWord,Bayern-Beats, Trap und treibendem Elektropop befindet sich die Musik von Monaco F.Party bis um hoibe sechse! Mextn mocha? Die Party desMonaco F geht gerade erst los. Alle sind herzlich eingeladen.EVIL JARED Hasselhoff (Bloodhound Gang) geht seit den Anfängen des BERGFESTivals bereits mit uns steil und ist bekennender Fan unsresschönen Festivals. Massentaugliche Rock/Alternative-Hits werden aufgelockert durch aktuelle Party-Smasher und Klassiker. Wer Evil Jared kennt, weiß, dass wir hier von keiner "Kindergarten-Party" reden.Die Jungs von Young Echoes vereinen die Rock-Attitüde der Britrock-Ära mit der verspielten Berliner Virtuosität und erschaffen einen retroesquen Avantgardismus, der auf dem Papier widersprüchlicher erscheint, als er ist. Energische Riffs, eingängige Melodien und den Text von der Straße- Die Band, von der du morgen dein T-Shirt trägst.Egal ob große Snowboardopenings oder Support für nahmhafte Hip Hop Künstler. Classic Cutz und bangin´ Beatz gehören bei DJ MIttone ebenso zum Pflichtprogramm, wie wilde Trinkgelage und einen komplett Abriss der sich gewaschen hat! Mittone ist immer da, wo Party ganz oben auf der Karte steht. Also auch bei uns.Die Wurzeln von LEMO liegen im Indierock und sind gleichzeitig geprägt von der Stuttgarter Kolchose. Das Rezept? Mal entspannte, mal treibende Gitarrenklänge, ein analoger Sound und eingängige Melodien sind Unterlage für seine unverwechselbar kraftvolle rauen Stimme und bilden einen ganz eigenen Zugang zur Popmusik.Auf mehr als fünf Bühnen verschmelzen Rock-Festival und einzigartige Live-Atmosphäre inmitten einer malerischen Landschaft zu einem Winter-Event der besonderen Art. Egal ob mit Open Air-Flair vor der Dorfbühne, bis spät in die Nacht im Club oder beim heißen Clubkonzert im urigen Talentschuppen - namhafte Acts treffen beim BEGFESTival auf eine spannende Newcomerszene. Ab diesem Jahr soll ein Augenmerk auf regionale österreichische Newcomeracts gelegt werden.Zwei besondere Location-Highlights machen dabei sicherlich auch die Bühnen auf der Hinterhag Alm, eine der schönsten Hütten im Salzburger Land, und der Schattberg Skyrest aus, bei der auf dem Gipfel des Schattbergs hoch über den Bergen open air und mit einem unvergleichlichen Panoramablick Rockmusik erlebt werden kann. Um den Besuchern das Ski- und Snowboardfahren zu versüßen, geht es dort bereits um die Mittagszeit mit ersten Events los.Also, auf geht’s in die nächste Runde.Bislang bestätigt: Wolfmother, Alligatoah, In Extremo, La Brass Banda, Donots, Skindred, Django 3000, Zebrahead, Fjört, Jon Snoodgrass, Matze Rossi, Northcote, Drunken Masters, Beat The Dancefloor."Freut euch auf die geilste Abfahrt Auf- und Abseits der Piste!"Ab sofort gibt es alle Infos, Tickets & Packages (Ticket + Unterkunft) unter: www.berg-festival.com