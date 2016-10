Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Digitalisierung der Medizin nimmt Fahrt auf



- Experten aus Digitalwirtschaft und Gesundheitswesen diskutieren bei der ersten Digital Health Conference in Berlin

- Bitkom-Befragung zeigt großes Interesse an innovativen Gesundheits-Anwendungen

- Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Lutz Stroppe hält Keynote



Ob Online-Sprechstunde, elektronischer Medikationsplan oder Notfalldatensatz: Digitale Anwendungen werden schon bald den Alltag von Patienten und medizinischem Personal erleichtern und die Versorgung deutlich verbessern. Das erklärt der Digitalverband Bitkom anlässlich der ersten Digital Health Conference (DHC), die heute in Berlin stattfindet. Dabei treffen sich Vertreter aus Politik, Gesundheitswesen und Digitalwirtschaft, um die Digitalisierung im Health-Bereich weiter voranzutreiben. "Wir freuen uns, dass nach der Verabschiedung des E-Health-Gesetzes vergangenes Jahr die Digitalisierung der Medizin nun richtig Fahrt aufnimmt", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Digitale Angebote wie der elektronische Medikationsplan oder auch die Online-Sprechstunde bringen einen Innovationssprung für unser Gesundheitswesen und werden die Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten spürbar verbessern." Der Medikationsplan, der zum 1. Oktober in Papierform eingeführt wurde und ab 2018 auch elektronisch vorliegen wird, soll bei Patienten, die mindestens drei Medikamente nehmen, gefährliche Wechselwirkungen vermeiden. Bisher sterben in Deutschland jährlich rund 20.000 Menschen, weil Informationen zu Medikamenten nicht transparent sind. Darüber hinaus soll nächstes Jahr zum Beispiel die Online-Sprechstunde live gehen. Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit und Keynote-Speaker auf der DHC, betont die Bedeutung der Digitalisierung im Gesundheitswesen: "Mit dem E-Health-Gesetz haben wir wichtige Impulse gesetzt. Diesen Weg werden wir weiter gehen. Wir wollen, dass die Patientinnen und Patienten von den neuen technologischen Möglichkeiten profitieren, und das wird auch in Zukunft unser Maßstab sein - egal, ob es um den Medikationsplan geht, um die elektronische Patientenakte, um mobile Anwendungen oder um die Nutzung von Big Data Analysen für die Medizin."



Angesichts der rasanten technologischen Entwicklung ist es aus Bitkom-Sicht zugleich wichtig, dass Politik und Wirtschaft schon jetzt den Blick in die Zukunft richten. Rohleder: "Wir müssen heute die Weichen stellen für die Lösungen von morgen, etwa die datengetriebene personalisierte Medizin, bei der Therapien auf jeden Patienten individuell zugeschnitten werden, oder Operations-Roboter, die Chirurgen bei kniffligen Eingriffen unterstützen. Hierbei müssen wir die Entscheidungszyklen von Politik und Gesundheitsbehörden beschleunigen und dem Tempo digitaler Innovationen angleichen."



Das Interesse der Verbraucher an innovativen digitalen Gesundheitsangeboten ist groß, wie eine Befragung im Auftrag des Bitkom zeigt. So erklären beispielsweise rund 6 von 10 Deutschen (61 Prozent), dass sie im Krankheitsfall einen Operations-Roboter in Anspruch nehmen würden bzw. sich das vorstellen können. Ein Viertel (24 Prozent) würde im Krankheitsfall digitale Tabletten einnehmen, die Informationen an ein Smartphone senden, 26 Prozent können sich das vorstellen (Gesamtinteresse 50 Prozent). Solche smarten Arzneimittel können zum Beispiel Ärzten oder Verwandten helfen zu kontrollieren, ob ältere bzw. vergessliche Menschen ihre Medizin eingenommen haben. Ein Drittel (33 Prozent) der Befragten ist außerdem offen für unter die Haut implantierte Mikrochips zur Überwachung der Körperfunktionen. 15 Prozent würden sie sogar auf jeden Fall nutzen, 18 Prozent können sich das vorstellen.



Insgesamt sind die Deutschen gegenüber der Digitalisierung in der Medizin und im Gesundheitswesen positiv eingestellt. Eine deutliche Mehrheit (61 Prozent) unterschreibt den Satz: Die Digitalisierung der Medizin birgt unterm Strich mehr Chancen als Risiken. 54 Prozent sind der Ansicht, digitale Gesundheitsangebote tragen dazu bei, dass ältere Menschen länger selbstständig sind. Und 44 Prozent erwarten, dass die Digitalisierung die Kosten im Gesundheitswesen verringern kann.