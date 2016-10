Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Milbertshofen: Schüler in Berufsschule eingebrochen und Geldkassetten geklaut



Am Freitag, 14.10.2016, um 19.00 Uhr, vernahm ein 34-jähriger Fürstenfeldbrucker aus einem Parkhaus ein Fensterklirren und sah, wie eine Person durch das Fenster der angrenzenden Berufsschule einstieg. Der Zeuge verständigte den Pförtner des Parkhauses, der wiederum die Polizei informierte. Die Berufsschule wurde daraufhin mit Unterstützung eines Diensthundes abgesucht. Bei der Durchsuchung konnte keine Person im Gebäude angetroffen werden.



Beamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) konnten jedoch im Rahmen der Sofortfahndung zwei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Diese hatten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mit Steinen das Fenster zu einem Schulungsraum der Berufsschule eingeworfen und dort gezielt eine Schranktür aufgebrochen.



Aus dem Schrank wurden drei Geldkassetten mit insgesamt mehreren Hundert Euro entwendet. Die aufgebrochene Geldkassette konnte vor dem eingeschlagenen Fenster im Außenbereich aufgefunden werden.



Von Beamten der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) konnten unmittelbar weitere Tatbeteiligte ermittelt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich überwiegend um Schüler der Berufsschule, die über entsprechendes Wissen bezüglich der Aufbewahrung der Geldkassetten verfügten.



Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Haupttäter um einen 16-jährigen Schüler. Dieser wurde in der elterlichen Wohnung festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.



Fünf andere Täter, allesamt Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, wurden direkt nach der Sachbearbeitung von der Polizeiinspektion 43 (Olympiapark) entlassen.



Alle sechs Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.