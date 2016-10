Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Kraftstoffpreise erneut leicht gestiegen - Ölpreis unverändert



Obwohl Rohöl der Sorte Brent mit gut 52 Dollar in etwa gleich viel kostet wie vor Wochenfrist, setzt sich die leichte Verteuerung auf dem Kraftstoffmarkt fort. Wie die aktuelle ADAC-Auswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, stieg der Preis für einen Liter Super E10 seit vergangener Woche um 0,1 Cent und liegt derzeit im bundesweiten Schnitt bei 1,324 Euro. Etwas deutlicher fällt der Preisanstieg bei Diesel aus: Ein Liter kostet im Mittel 1,143 Euro, das sind 0,9 Cent mehr als in der Vorwoche.



Detaillierte Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken. Auskunft über die Spritpreise an den deutschen Tankstellen bietet auch die Smartphone-App "ADAC Spritpreise".