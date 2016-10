Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Informationsveranstaltung: Rund ist nicht gesund! Übergewicht bei Kindern



In Deutschland ist bis zu jedes siebte Kind übergewichtig, sechs Prozent leiden an einer krankhaften Fettleibigkeit. Stark übergewichtige Mädchen und Buben können Krankheiten wie beispielsweise Diabetes, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder auch Gelenkprobleme entwickeln, die sonst nur Erwachsene bekommen. Zudem haben es dicke Kinder nicht leicht, in der Schule werden sie oft gehänselt. Sogar Treppensteigen wird zunehmend anstrengend, im Sport mit anderen mitzuhalten, ist häufig so gut wie unmöglich. Aus dicken Kindern werden dicke Erwachsene. Die drastische Zunahme, insbesondere bei Kindern, ist mittlerweile europaweit zu einem zentralen Problem geworden.



"Rund ist nicht gesund!" Unter diesem Motto beantworten Mediziner im Rahmen des "Schwabinger Gesundheitsforums" die wichtigsten Fragen rund um das Thema Adipositas im Kindesalter. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich. Im Anschluss findet eine Publikumsdiskussion mit den Experten statt.



Referenten sind: Dr. med. Isabel Schönecker, Adipositas Ambulanz, Klinik und Poliklinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin TUM; Dr. med. Stefan Ingrisch, Ltd. Oberarzt, Fachklinik für chronische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter Gaißach, und Dr. med. Cora Behnisch-Gärtner, Sektionsleitung Kinderorthopädie, Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Schwabing



Informationsveranstaltung "Schwabinger Gesundheitsforum" Donnerstag, 20. Oktober 2016, von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Klinikum Schwabing Hörsaal der Kinderklinik, Eingang Parzivalstraße 16.