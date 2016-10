Heim+Handwerk & FOOD & LIFE vom 23. bis 27. November 2016

Die Wohnung ist Teil und Ausdruck der Persönlichkeit. Hier kann sich jeder individuell entfalten, Geborgenheit und Ruhe finden oder in geselliger Runde Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Gerade in einer hektischen Welt mit vermehrten Konflikten und Krisen achten die Menschen verstärkt auf wesentliche Dinge und richten sich dementsprechend ein. Dabei spielen gesundheitliche Gesichtspunkte, beispielsweise bei der Auswahl von Baumaterialien und Farben, ebenso eine Rolle wie flexibel nutzbare Möbel, maßgefertigte Einzelstücke und originelle Accessoires. Wer auf der Suche nach seinem neuen persönlichen Lieblingsstück ist oder seiner Wohnung einen frischen Anstrich geben möchte, sollte die Heim+Handwerk besuchen. Denn hier gibt es vom 23. bis 27. November bei über 1.000 Ausstellern die größte Auswahl rund um Bauen, Einrichten und Wohnen. Hier sind Handwerker, Experten und Designer direkt vor Ort und bieten Beratung und einzigartige Lösungen für jeden Wohntraum. Vom begehbaren Kleiderschrank und der maßgefertigten Traumküche über das wandelbare Home-Office bis hin zum handgeknüpften Teppich und der formschönen Leuchte aus einem naturbelassenen Holz gibt es alles, was das Herz begehrt.

Individuelle Einzelstücke mit Charakter

Besonders kreativ zeigen sich die Schreiner. Die Themenfläche zum Wettbewerb "Holz aus Bayern" in Halle A2 sollte sich keiner entgehen lassen. Hier interpretieren die Meister ihres Fachs elementare Möbel, die einen Bezug zu den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde aufweisen oder die menschlichen Grundbedürfnisse erfüllen. Außergewöhnlich sind auch die Ausstellungsstücke, die in der neuen START.up Area "Künstler und Designer" präsentiert werden.

Perfekt für das urbane Leben verwandelt das Münchner Unternehmen "Hangbird" den sperrigen Wäscheständer in ein originelles an der Decke hängendes Möbelstück - mit einem Flaschenzugsystem und bunten Wäscheleinen im Holzrahmen. Der Tischler Samuel Karl gibt ausgedienten Musikinstrumenten eine zweite Chance und fertigt aus alten Gitarren, Geigen oder Schlagzeugen Garderoben, Schlüsselboards sowie Kommoden an, die künstlerisch tonangebend sind. Und drei Kreative aus Innsbruck bringen mit ihrem innovativen Raumlüfter Natur und Entspannung durch den Duft der Zirbelkiefer nach Hause. Handwerkliche Extraklasse wird auch auf der Themenfläche "Handwerk. Kunst. Trends" in Halle A1 gezeigt. Hier steht der Werkstoff im Mittelpunkt und wird zum Erlebnis. Beispielsweise strahlt die Licht-Installation der österreichischen Textilkünstlerin Margit Wimmer-Fröhlich mit Licht und Stoff wohlige Wärme und Luxus aus. Umhängetaschen aus Kork und Fahrräder aus Holz setzen ein Ausrufezeichen zum Öko-Trend.

Farben und Materialien stehen im Fokus der Aktionsbühnen

Neben dem persönlichen Gespräch mit den Ausstellern bieten interessante Vorträge im Rahmenprogramm Überblick, Anregungen und Hintergrundwissen. Insgesamt können sich die Besucher der Heim+Handwerk an den fünf Tagen in über 80 Expertenvorträgen auf drei Aktionsbühnen informieren. Im Forum PLANwerk (Halle A2) sind Farben und ihr Einsatz im Interior Design zentrales Thema. Wie man das Zuhause in einen Wohlfühlort verwandelt, berichtet die Architektin Dr. Ines Klemm in ihrem Vortrag "Farbe und Energie". Die unterschiedlichen Wirkungen von Farben beispielsweise im Wohn-, Essbereich oder Flur zeigt Farbdesignerin Tine Kocourek auf. Wer im Anschluss konkrete Farbvorschläge sucht, bekommt im PLANwerk eine individuelle Beratung. Coburger Innenarchitekturstudenten und ihre Dozenten beraten hier unabhängig und kostenfrei. Die Besucher bringen eine Skizze des Wohnungsgrundrisses und Fotos mit und dürfen sich auf viele frische Ideen und nützliche Tipps freuen. Denn manchmal sind es schon Kleinigkeiten, die einen großen Effekt erzielen, wie beispielsweise Rahmenfarbe und Hängung von Bildern, die Abstimmung von Vorhängen auf Sofa und Wandfarben sowie ein Regal oder neuer Teppich, die als Raumteiler fungieren und damit durch unterschiedliche Zonen je nach Wunsch den Eindruck von Ruhe oder Weite schaffen. Termine für die Beratung können ab sofort auf der Website der Heim+Handwerk reserviert werden.

Auf der Bühne im Forum "Wohnen und Wohlfühlen" (Halle A3) dreht sich alles um gesunden und erholsamen Schlaf. Neben der Wirkungsweise von Farben auf die Gesundheit stehen hier vor allem die verschiedenen Materialien von Matratzen und Kissen im Vordergrund. Mit seinem Vortrag "Hilflos im Materialdschungel der Matratzen" bietet Schlafpräventologe Markus Kamps Orientierung. Auch Dr. Ulrich Leifeld, Geschäftsführer des Fachverbands Matratzenindustrie e.V., weiß, dass es bei Matratzen auf die inneren Werte ankommt. Er erklärt, was beim Matratzenkauf wichtig ist.

Im Forum Energie. Intelligent. Vernetzt. in Halle B2 sind alle, die ein Haus bauen oder renovieren wollen, richtig. Hier gibt es vorab wichtige Informationen, die helfen, dem Traumhaus ein Stück näher zu kommen. Das komplette Rahmenprogramm steht im Internet ab Mitte Oktober zur Verfügung: www.heim- handwerk.de/Programm.

Informationen zur Messe

Damit sich die Gäste der Heim+Handwerk leicht orientieren können, wurden die Messe neu durchdacht, sortiert, erweitert und mit frischen Farben versehen. Wohnaccessoires, Kunsthandwerk und Lifestyle sind in der Halle A1 zu finden. Selektion - exklusives Wohnen gibt es in der Halle A2. Die A3 ist der Ort zum Wohlfühlen. Wohnen, Schlafen, Gesundheit und Fitness stehen hier im Mittelpunkt. Alles zum Bauen und Ausbauen gibt es in der Halle B1, Produkte und Informationen zu den Themen Energie und Innenausbau bietet die Halle B2. In der Halle B3 gibt es die größte Küchenauswahl in Bayern sowie die Themenfläche Küchentrends. Von hier aus geht es weiter in die Halle C3 zur FOOD & LIFE. Der Treffpunkt für Genießer kann ebenfalls mit dem Eintrittsticket der Heim+Handwerk besucht werden. Vergünstigte Tickets sind im Internet zum Preis von 13 Euro erhältlich. Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt. Für sie gibt es außerdem eine kostenfreie professionelle Betreuung in den Hallen A2 und A3. Die Messe ist täglich von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Informationen, Tickets und Anreisemöglichkeiten gibt es im Internet unter www.heim-handwerk.de.