Harthof: Falsche Polizeibeamte unterwegs



München, 18.10.2016. Eine 75-jährige Rentnerin aus München erhielt am Mittwoch, 12.10.2016, den Anruf einer Frau, die sich als Oberkommissarin vom Landeskriminalamt vorstellte. Die angebliche Polizeibeamtin berichtete telefonisch von einem Einbruch in der Nähe der Rentnerin und von festgenommenen Tätern, bei welchen die Adresse und der Name der Geschädigten aufgefunden worden wäre.



Im Rahmen des Telefongesprächs erkundigte sich die angebliche Kriminalbeamtin nach dem Vermögen der Rentnerin, die darüber größtenteils Auskunft erteilte.



Es folgten weitere Telefonate durch unterschiedliche Anrufer. Schließlich ließ sich die 75-Jährige dazu überreden, am Folgetag mit dem Taxi zur Bank zur fahren und dort ihr komplettes Bankschließfach zu räumen.



Als die 75-Jährige von der Bank zurückkam, klingelte bei ihr zu Hause sofort das Telefon. Einer der Anrufer vom Vortag war erneut am Apparat und gab an, dass eine Kollegin kommen würde, um das Geld abzuholen. Noch während des Telefonates klingelte es an der Haustür. Die 75-Jährige übergab noch telefonierend den Inhalt ihres Bankschließfaches, indem sich Bargeld und Gold im Wert von mehreren Tausend Euro befanden, an die unbekannte Abholerin.



Als der Seniorin im Laufe des nächsten Vormittags Zweifel kamen, rief sie beim tatsächlichen Landeskriminalamt an und erfuhr auf diese Weise, dass sie betrogen worden war.



Die Täter wurden bislang nicht ermittelt.



Täterbeschreibung:

Abholerin:

Weiblich, 165-170 cm groß, 30-35 Jahre alt, helle Haut (ungebräunt); dunkle Kleidung.



Zeugenaufruf:

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Eberwurzstraße/Glockenbecherstraße/Heimperthstraße oder Wolfotstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.