Epilepsie-Aktionstag im Klinikum Bogenhausen



München, 18. Oktober 2016. Die Erkrankung Epilepsie ist so komplex wie ihre Behandlung und begleitet Betroffene oft über viele Jahre oder gar lebenslang. Eine halbe Million Menschen in Deutschland suchen deshalb einen Haus- oder Facharzt auf. Bei Epilepsie stellen sich nicht nur medizinische Fragen. Viele Patienten wollen wissen, was die Diagnose für den Alltag bedeutet, denn Epilepsien treten in jedem Lebensalter auf. Welche Auswirkungen hat die Diagnose auf meine Ausbildung bzw. Beruf? Kann ich meine Freizeitgestaltung und sportlichen Hobbys beibehalten und weiterhin Auto fahren? Welche neuen Behandlungsoptionen gibt es? Patienten haben viele Fragen.



Das Klinikum Bogenhausen informiert im Rahmen des "Aktionstags Epilepsie" am 25. Oktober 2016 umfassend und stellt das in München einmalige Therapieangebot sowie Therapeutinnen und Therapeuten vor. Seit Anfang des Jahres bietet das Klinikum die "Komplexbehandlung Epilepsie" an. Das multidisziplinäre Programm erweitert das tagesklinische und stationäre Angebot für Menschen mit Anfallserkrankungen. Im Mittelpunkt stehen neben der medizinischen Behandlung auch neuropsychologische Diagnostik und Therapie, Psycho-, Physio- und Ergotherapie sowie die sozialmedizinische Beratung. Das Klinikum kooperiert im Alltag und im Rahmen der Veranstaltung eng mit Patientenorganisationen wie der "Epilepsieberatung München" und dem Netzwerk "Epilepsie und Arbeit".



Die Informationsveranstaltung findet am 25. Oktober 2016 von 16.00 bis 19.00 Uhr im Hörsaal und der Tagesklinik des Klinikums Bogenhausen an der Englschalkinger Straße 77 statt. Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine vorhergehende Anmeldung nicht notwendig.



