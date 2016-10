Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Neuhausen: Widerstand und Unfallflucht nach Alkoholfahrt



München, 18.10.2016. Am Samstag, 15.10.2016, gegen 20.45 Uhr, fuhr eine 50-Jährige aus Gröbenzell mit ihrem Pkw in der Klug-/Kratzerstraße alkoholisiert gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf und beschädigte diesen.



Im Anschluss verließ sie die Unfallstelle zu Fuß. Die mittlerweile verständigten Polizeibeamten trafen die Unfallfahrerin beim Sparziergang mit ihrem Hund an.

Beim Anblick der Polizeibeamten versuchte sie zu entkommen und leistete anschließend erheblichen Widerstand gegen ihre Festnahme. Trotz der erforderlichen Fesselung wehrte sie sich weiterhin und trat mit ihren Füßen derart fest gegen die Innenverkleidung des Dienst-Pkw, dass diese zerbrach.



Auch in den Räumlichkeiten der Rechtsmedizin wehrte sie sich gegen die Blutentnahme und musste durch die eingesetzten Polizeibeamten fixiert werden. Die Gröbenzellerin beklagte sich nach den Widerstandshandlungen über Nackenschmerzen, verweigerte aber eine ärztliche Untersuchung.



Keiner der eingesetzten Polizeibeamten wurde verletzt. Die Gröbenzellerin erwartet nun u.a. eine Anzeige wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, eine Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug, eine Unfallflucht sowie eine Gefährdung des Straßenverkehrs.



Zusätzlich muss sich die 50-Jährige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da in ihrer Handtasche Marihuana aufgefunden wurde.