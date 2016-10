Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Schlachthof: Brand in einem Technikraum



München, 18.10.2016. Am Freitag, 14.10.2016, kam es gegen 17.30 Uhr, zu einem Brand im Schlachthof in der Zenettistraße. Ein Mitarbeiter einer Kältetechnikfirma sollte Reparaturarbeiten am Heizschwert eines Warmwasseraufbereiters durchführen. Im Laufe der Reparaturarbeiten kam es aus bisher unbekannten Gründen zu einem Feuer, welches sich rasch ausbreitete.



Der Handwerker versuchte den Brand sofort zu löschen. Dies blieb jedoch erfolglos. Bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr hatten die Flammen auf das Flachdach übergegriffen. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht.



Durch das Feuer entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.



Durch den Brand wurde auch die Kühlanlage in Mitleidenschaft gezogen.



Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.



Die Rufbereitschaft des Kommissariats 13 war vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Derzeit scheint ein technischer Defekt im Bereich der Warmwasseraufbereitung als wahrscheinliche Brandursache vorzuliegen.