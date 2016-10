Täter eines räuberischen Diebstahls durch DNA-Treffer überführt

München, 17.10.2016. Am 11.05.2016 betrat ein "Kunde" gegen 15.45 Uhr ein Einzelhandelsgeschäft in der Schellingstraße in Schwabing. Ein Angestellter des Geschäftes beobachtete den Mann dabei, wie der kleine Schnäpse und Zigaretten unter seinem T-Shirt versteckte. Der Dieb ging dann am Kassenbereich vorbei, ohne die versteckte Ware bezahlt zu haben. Der Angestellte hielt den Mann vor dem Laden an, wurde von ihm jedoch mit dem Ellenbogen gegen die linke Schulter geschlagen, woraufhin der Täter flüchten konnte. Der Angestellte lief ihm nach und versuchte ihn festzuhalten, wobei der Räuber ihn massiv am Unterarm kratzte. Auf der Flucht verlor der Täter seine Mütze und seine Jacke, in der sich noch sieben Zigarettenschachteln befanden. Zunächst unerkannt gelang dem Mann die Flucht.



Die Spurensicherung konnte später DNA-Anhaftungen an der sichergestellten Jacke und der Mütze sichern. Ein Abgleich in der DNA-Datenbankdatei beim Landeskriminalamt führte zu einem sogenannten Exakttreffer. Die Spur konnte einem 54-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen zugeordnet werden. Der Aufenthalt des Mannes ist derzeit unbekannt.