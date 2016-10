Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Grüne München demonstrieren gegen das geplante Leitkult-Gesetz



Integration statt Ausgrenzung - unter diesem Motto schließen sich die Grünen in München der Demo gegen das geplante Leitkult-Gesetz am kommenden Samstag an. Gemeinsam mit dem Ausländerbeirat München, dem Deutschen Mieterbund (Bayern), der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie vielen anderen Organisationen stellen wir Grüne klar: Der Gesetzentwurf dient nicht der Integration, sondern der Ausgrenzung; das lehnen wir entschieden ab.



"Die CSU will mit ihrem Gesetzentwurf offenbar noch die AfD und andere gleichgesinnte Parteien rechts überholen. Sie nennt die Maßnahmen ‚Fördern‘ und Fordern‘, für uns sieht das eher nach ‚Verdächtigen‘ und ‚Strafen‘ aus. In unserer pluralistischen Gesellschaft dürfen wir es nicht zulassen, dass es Menschen erster und zweiter Klasse gibt", kritisiert Hermann "Beppo" Brem, Vorsitzender der Münchner Grünen den Gesetzentwurf der CSU-Staatsregierung.



"Es ist ein Irrsinn, eine ganze Bevölkerungsgruppe unter Generalverdacht zu stellen und dazu eine bayerische Kultur zu stilisieren, die so nicht der Lebenswelt der Menschen in Bayern entspricht. Unter dem Deckmantel der von der CSU als Anpassung verstandenen Integration auch noch fundamentale Grundrechte wie die Pressefreiheit einzuschränken, gefährdet unsere demokratischen Werte und ist Hohn und Spott für alle, die sich für ein vielfältiges Miteinander einsetzen", erklärt Gudrun Lux, Vorsitzende der Münchner Grünen.



Die Grünen stören sich besonders an folgenden Punkten des geplanten Leitkult-Gesetzes:



- Kinder in Abschiebezentren sind von der Schulpflicht ausgenommen und damit faktisch von der Schule ausgeschlossen (Artikel 17). Nach dem Leitkult-Gesetz folgt Schulrecht dem Asylrecht - jede Verschlechterung im Asylrecht würde deshalb unmittelbar auf die Kinder übertragen (Begründung Art. 17a).



- Statt Rundfunkfreiheit sollen die Medien auf die Leitkultur verpflichtet werden (Artikel 10). Das stellt einen Angriff auf Artikel 5 des Grundgesetzes dar: Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.



- In öffentlichen Einrichtungen soll gelten: Die Zulassung nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer kann von einer vorherigen Belehrung und dem ausdrücklichen Anerkenntnis der bestehenden Vorschriften abhängig gemacht werden. Diese Logik stellt alle ausländisch aussehenden Menschen unter Generalverdacht und ist deshalb menschenverachtend.