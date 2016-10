Lokalnachrichten aus München und Umgebung

Pasing: Bewaffneter Raubüberfall in Shisha-Bar



München, 16.010.2016- Ein unbekannter Täter betrat am Samstag in den frühen Morgenstunden, 15.10.2016, gegen 01.15 Uhr, eine gut besuchte Shisha-Bar in der Verdistraße und ging zielgerichtet in Richtung Tresen. Auf dem Weg dorthin schoss der Unbekannte mit einer mitgeführten Schreckschusswaffe in die Luft. An der Bar angelangt bedrohte der Täter den hinter der Bar stehenden 30-jährigen Angestellten und forderte diesen auf, ihm Geld zu geben. Gleichzeitig warf er eine Stofftasche hinter die Bar. Daraufhin legte der Angestellte seine Kellnergeldbörse auf den Stoffbeutel, die der unbekannte Mann an sich nahm. Mit seiner Beute flüchtete er vor das Lokal und fuhr mit einem Fahrrad in Richtung Pfettensstraße / Packenreiterstraße davon.



Verletzt wurde bei dem Überfall niemand.



Täterbeschreibung:

Bei dem Unbekannten handelt es sich um einen Mann, der ca. 173 cm groß ist, mit normaler Statur und mit ausländischem Akzent spricht. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, einen kamelbraunen Kapuzenpulli mit der Aufschrift "Diabolo" und hatte eine schwarz-gelbe Plastikmaske über dem Gesicht. Zudem trug er weiße Handschuhe. Er hatte einen grauen Stoffbeutel bei sich und war mit einer Pistole bewaffnet. Er flüchtete mit einem weißen Rennrad.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.