Bob Dylan stürmt auf Platz 1 der Musik-Downloads



14.10.2016. - Der frischgebackene Literaturnobelpreisträger Bob Dylan räumt auch im Musikverkauf ab. Nur wenige Stunden nach Bekanntgabe der Auszeichnung kletterten die Download-Zahlen seiner Veröffentlichungen deutlich in die Höhe. Dabei haben es Musikfans vor allem auf Dylans Alben abgesehen. Wie eine Sonderauswertung von GfK Entertainment zeigt, war die Best Of-Platte "Dylan" am Donnerstag das am häufigsten heruntergeladene Album in Deutschland. Zwei weitere Zusammenstellungen erobern ebenfalls hohe Positionen, und zwar "The Essential Bob Dylan" (neun) und "Bob Dylan's Greatest Hits" (16).



Aktuell beliebteste Dylan-Songs im Download sind "Blowin' In The Wind" (47) "Like A Rolling Stone" (67) und "Knockin' On Heaven's Door" (82). Ob der US-Kultmusiker mit einem starken Verkaufstag bereits die Offiziellen Deutschen Charts erobern kann, die neben Downloads auch physische Verkäufe und Musik-Streams im Zeitraum Freitag bis Donnerstag abdecken, wird sich heute Nachmittag zeigen.