Haidhausen: Versuchter Raub in Spielhalle - Täter festgenommen



Ein 70-jähriger Deutscher war zu der genannten Zeit gerade dabei Automaten in der Spielhalle zu befüllen, als er von dem Beschuldigten angegangen wurde. Der 38-Jährige versuchte dem Angestellten Geldscheine aus der Hand zu reißen, was jedoch aufgrund der Gegenwehr des 70-Jährigen scheiterte.



Der Angestellte befüllte dann weiter die Automaten mit Geld und wurde plötzlich von dem Beschuldigten ins Gesicht geschlagen. Der Täter bedrohte den Angestellten massiv, um "sein Geld" wieder zu bekommen.



Dem Mitarbeiter der Spielhalle gelang es die Polizei zu verständigen, die den Täter noch vor der Spielhalle festnehmen und in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellen konnte.



Am Freitag, 14.10.2016 wird der Staatsanwalt im Polizeipräsidium München entscheiden, ob ein Antrag auf Haftbefehl gestellt wird.

München, 14.10.2016. Ein 38-jähriger Mann aus München spielte am Donnerstagabend, 13.10.2016, gegen 20.00 Uhr, an Automaten in einer Spielhalle an der Rosenheimer Straße und verlor offenbar einiges an Geld.